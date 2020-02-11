Україна cподівається на угоду з ЄС про "відкрите небо" до кінця року

Україна та Євросоюз можуть підписати Угоду про спільний авіаційний простір до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Києві на спільному брифінгу з єврокомісаром з питань розширення і сусідства Олівером Варгеї.

"Ми розраховуємо на підписання угоди про відкрите небо вже цього року. Цей документ зараз в прогресі", - сказав Гончарук.

Єврокомісар, у свою чергу, заявив: "Я запевнив прем'єра, що зроблю все можливе для прискорення підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Сподіваюся, це відбудеться цього року".

Зазначимо, що після підписання угода ще має пройти процес ратифікації.

Читайте також: У ЄС кажуть, що терміни підписання з Україною угоди про "відкрите небо" не встановлені

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору.

Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році, та підписання угоди досі заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

Читайте детальніше у статті: Розвідка боєм: як Україна та ЄС готуються до оновлення Угоди про асоціацію