Украина надеется на соглашение с ЕС об "открытом небе" до конца года

Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Киеве на совместном брифинге с еврокомиссаром по вопросам расширения и соседства Оливером Варгеи.

"Мы рассчитываем на подписание соглашения об открытом небе в этом году. Этот документ сейчас в прогрессе", - сказал Гончарук.

Отметим, что после подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации.

Еврокомиссар, в свою очередь, заявил: "Я заверил премьера, что сделаю все возможное для ускорения подписания Соглашения об общем авиационном пространстве. Надеюсь, это произойдет в этом году".

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Европейскее общее авиационное пространство (САП) - двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, но подписание соглашения до сих пор заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.

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