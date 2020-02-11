Командувач ВМС: Кораблі, які повернула Росія, до літа вийдуть у море
Обстріляні у Керченській протоці та повернуті Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу" до початку літа вийдуть у море у складі Військово-морських сил.
Джерело: командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко у коментарі Радіо Свобода
Пряма мова: "Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам.
Була балістична експертиза щодо обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах.
Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і наприкінці наступного тижня катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир підуть на плановий ремонт".
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Передісторія:
- 18 листопада Росія повернула на буксирі кораблі затримані в Керченській протоці в листопаді 2018 року.
- 20 листопада Воронченко розповів, що росіяни фактично їх "угробили".
- Начальник Генштабу, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що українські кораблі в РФ розграбували мародери.
- Президент Володимир Зеленський після огляду суден повідомив, що на них бракує частини озброєння й обладнання і Україна вимагатиме від Росії повернути "все що там було".