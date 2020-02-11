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Командующий ВМС: Корабли, которые вернула Россия, к лету выйдут в море

Вторник, 11 февраля 2020, 19:29
Командующий ВМС: Корабли, которые вернула Россия, к лету выйдут в море

Обстрелянные в Керченском проливе и возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" к началу лета выйдут в море в составе Военно-морских сил.

Источник: командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам.

Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах.

Будет еще раз обзор катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир, пойдут на плановый ремонт".

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Предыстория:

  • 18 ноября Россия вернула на буксире украинские корабли, задержанные ею в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
  • 20 ноября Воронченко рассказал, что россияне фактически их "угробили".
  • Начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинские корабли в РФ разграбили мародеры.
  • Президент Владимир Зеленский после осмотра судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования и Украина будет требовать от России вернуть "все что там было".

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