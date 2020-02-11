Чубаров відповів Арахамії щодо звільнення Донбасу в обмін на воду в Крим

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.

Джерело: Рефат Чубаров у коментарі для UA: Крим

Деталі: На думку Чубарова, російська сторона на найближчих зустрічах може підняти питання стосовно постачання води в анексований Крим. А зараз, за його словами, створюється "психологічний фон".

Лідер Меджлісу відзначив, що, пустивши воду в Крим, Україна "здасть народ кримських татар".

Пряма мова: "Якщо хтось в державі припускає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше 500 тисяч…

Ми ніколи не допускаємося того, що держава може нас продати за воду…Будь-які комбінації по Донбасу, а замість цього ми пускаємо воду – цього не можна робити".

Що передувало: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна по Донбасу.

Водночас, 4 лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Жодної води до деокупації".