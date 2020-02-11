Чубаров ответил Арахамии по поводу освобождения Донбасса в обмен на воду в Крым

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Вторник, 11 февраля 2020, 23:29

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.

Источник: Рефат Чубаров в комментарии для UA: Крым

Детали: По его мнению, российская сторона на ближайших встречах может действительно поднять вопрос о поставках воды в аннексированнный Крым. А сейчас, по его словам, создается "психологический фон".

Лидер Меджлиса при этом отметил, что, пустив воду в Крым, Украина "сдаст народ крымских татар".

Прямая речь: "Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тысяч...

Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду...Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду - этого делать нельзя".

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В то же время, 4 февраля постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды до деоккупации".

Украинская правда
Темы: Чубаров Арахамия Крым Донбасс Росcия


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