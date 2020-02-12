На лайнері Diamond Princess виявили нові випадки зараження коронавірусом

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Середа, 12 лютого 2020, 05:56

На круїзному лайнері Diamond Princess з 25 українцями на борту виявили 39 нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Japan Times з посиланням на дані японського міністерства охорони здоров’я

Деталі: Міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като заявив, що інфекція виявлена також в одного співробітника карантинної служби.

Усього кількість заражених коронавірусом пасажирів, членів екіпажу та медпрацівників, які знаходяться на Diamond Princess, досягла 175 осіб. За словами Като, чотири людини з-поміж госпіталізованих перебувають у важкому стані.

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Передісторія:  

  • 5 лютого японський Національний координатор із міжнародних медико-санітарних правил повідомив Центру громадського здоров’я МОЗ України про те, що Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії визначило спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері з 3700 людьми з 56 країн.
  • Лайнер не заходив у порти України, однак на ньому перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • З 4 лютого влада Японії поставила судно на 14-денний карантин і здійснювала лабораторні дослідження для пасажирів та екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком (439 осіб).

Теми: Китай Японія


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