На лайнері Diamond Princess виявили нові випадки зараження коронавірусом

На круїзному лайнері Diamond Princess з 25 українцями на борту виявили 39 нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Japan Times з посиланням на дані японського міністерства охорони здоров’я

Деталі: Міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като заявив, що інфекція виявлена також в одного співробітника карантинної служби.

Усього кількість заражених коронавірусом пасажирів, членів екіпажу та медпрацівників, які знаходяться на Diamond Princess, досягла 175 осіб. За словами Като, чотири людини з-поміж госпіталізованих перебувають у важкому стані.

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