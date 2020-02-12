На лайнере Diamond Princess обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

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Среда, 12 февраля 2020, 05:56

На круизном лайнере Diamond Princess с 25 Украинских на борту обнаружили 39 новых случаев заражения коронавируса.

Источник: Japan Times со ссылкой на данные японского министерства здравоохранения

Детали: Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил, что инфекция обнаружена также у одного сотрудника карантинной службы.

Всего количество зараженных коронавируса пассажиров, членов экипажа и медработников, которые находятся на Diamond Princess, достигла 175 человек. По словам Като, четыре человека среди госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

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Предыстория:

  • 5 февраля японский Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам сообщил Центру общественного здоровья МОЗ Украины о том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере с 3700 людьми из 56 стран.
  • Лайнер не заходил в порты Украины, однако на нем находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
  • С 4 февраля власти Японии поставила судно на 14-дневный карантин и осуществляла лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек).

Темы: Китай Япония


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