На лайнере Diamond Princess обнаружили новые случаи заражения коронавирусом
122 просмотра
Среда, 12 февраля 2020, 05:56
На круизном лайнере Diamond Princess с 25 Украинских на борту обнаружили 39 новых случаев заражения коронавируса.
Источник: Japan Times со ссылкой на данные японского министерства здравоохранения
Детали: Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил, что инфекция обнаружена также у одного сотрудника карантинной службы.
Всего количество зараженных коронавируса пассажиров, членов экипажа и медработников, которые находятся на Diamond Princess, достигла 175 человек. По словам Като, четыре человека среди госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
Предыстория:
- 5 февраля японский Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам сообщил Центру общественного здоровья МОЗ Украины о том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере с 3700 людьми из 56 стран.
- Лайнер не заходил в порты Украины, однако на нем находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
- С 4 февраля власти Японии поставила судно на 14-дневный карантин и осуществляла лабораторные исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем (439 человек).
powered by lun.ua