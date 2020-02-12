На лайнере Diamond Princess обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess с 25 украинцами на борту обнаружили 39 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: Japan Times со ссылкой на данные японского министерства здравоохранения

Детали: Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като заявил, что инфекция обнаружена также у одного сотрудника карантинной службы.

Всего количество зараженных коронавирусом пассажиров, членов экипажа и медработников, которые находятся на Diamond Princess, достигла 175 человек. По словам Като, четыре человека среди госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория: