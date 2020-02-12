361 тисяча компенсації за житло: ексдепутату Сольвару відкрили матеріали

Досудове розслідування за фактом безпідставного отримання народним депутатом VII та VIII скликань Русланом Сольваром понад 361 тисяч гривень компенсації вартості винайму номера у готелі "Київ" завершено.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, яке не називає імені, але вказує на обставини справи Сольвара

Деталі: 11 лютого детективи НАБУ та прокурори САП відкрили екснардепу та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомленням перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

Дії нардепа кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

За даними слідства, у листопаді 2014 року колишній парламентар отримав у користування оплачуваний коштом державного бюджету номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла у столиці.

Як з’ясували детективи, незважаючи на те, що на початку березня 2017 року підозрюваний отримав у спадщину квартиру у Києві, він не сповістив про це Управління справами апарату Верховної Ради. Це дозволило йому й надалі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету.

Лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, народний депутат відмовився від отримання коштів.

За ті півтора року, як встановило слідство, колишній народний депутат встиг безпідставно отримати понад 361 тисяч гривень компенсації за винаймання житла.

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