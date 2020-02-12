361 тысяча компенсации за жилье: экс-депутату Сольвару открыли материалы
Досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом VII и VIII созывов Русланом Сольваром более 361 тысяч гривен компенсации стоимости съема номера в гостинице "Киев" завершено.
Источник: Национальное антикоррупционное бюро, которое не называет имени, но указывает на обстоятельства дела Сольвара
Детали: 11 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционного суда.
Действия нардепа квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").
По данным следствия, в ноябре 2014 года бывший парламентарий получил в пользование оплачиваемый за счет государственного бюджета номер в гостинице "Киев", поскольку не имел собственного жилья в столице.
Как выяснили детективы, несмотря на то, что в начале марта 2017 года подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не уведомил об этом Управление делами аппарата Верховной Рады. Это позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из госбюджета.
Лишь в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, народный депутат отказался от получения средств.
За те полтора года, как установило следствие, бывший народный депутат успел безосновательно получить более 361 тысяч гривен компенсации за аренду жилья.
Предыстория:
- Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года после публикаций в СМИ.
- 18 декабря 2019 года Руслану Сольвару сообщили о подозрении.
- В работе НАБУ несколько эпизодов аналогичных злоупотреблений народных депутатов прошлого созыва: в частности, Максима Полякова и Дмитрия Колесникова.