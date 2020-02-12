361 тысяча компенсации за жилье: экс-депутату Сольвару открыли материалы

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Среда, 12 февраля 2020, 10:15

Досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом VII и VIII созывов Русланом Сольваром более 361 тысяч гривен компенсации стоимости съема номера в гостинице "Киев" завершено.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, которое не называет имени, но указывает на обстоятельства дела Сольвара

Детали: 11 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционного суда.

Действия нардепа квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

По данным следствия, в ноябре 2014 года бывший парламентарий получил в пользование оплачиваемый за счет государственного бюджета номер в гостинице "Киев", поскольку не имел собственного жилья в столице.

Как выяснили детективы, несмотря на то, что в начале марта 2017 года подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не уведомил об этом Управление делами аппарата Верховной Рады. Это позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из госбюджета.

Лишь в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, народный депутат отказался от получения средств.

За те полтора года, как установило следствие, бывший народный депутат успел безосновательно получить более 361 тысяч гривен компенсации за аренду жилья.

Предыстория:

  • Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года после публикаций в СМИ.
  • 18 декабря 2019 года Руслану Сольвару сообщили о подозрении.
  • В работе НАБУ несколько эпизодов аналогичных злоупотреблений народных депутатов прошлого созыва: в частности, Максима Полякова и Дмитрия Колесникова.



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