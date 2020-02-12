Глава Офісу президента розповів про плани зробити з Донбасу квітучий край

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Середа, 12 лютого 2020, 11:20
Роман Кравець, УП

Припинення війни на Донбасі залишається пріоритетним питанням для президента Володимира Зеленського та його Офісу.

Джерело: новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу 12 лютого

Деталі: На своєму першому брифінгу в новій іпостасі Єрмак окреслив напрямки, які є пріоритетними для Офісу президента. Одним із пріоритетів він назвав припинення війни на Донбасі, реінтеграція цього краю.

Пряма мова: "Ми повинні зробити з Донбасу, з місця, яке сьогодні в усьому світі асоціюється з війною, зробити дійсно квітучий край. Де буде розвиватися економіка. Є така мрія. Після закінчення війни ми дійсно хочемо там зробити сучасний економічний хаб. Завести нові технології, нові бізнеси. Це наша територія і вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя".

Деталі: Стосовно проведення виборів на Донбасі Єрмак наголосив, що вони мають відбутися згідно з українським законодавством.

Пряма мова: "Відповідно до українського законодавства неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угрупування, є будь-які незаконні озброєні люди і кордон не знаходиться під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести на 100% згідно з українським законодавством".

Валентина Романенко, УП
Теми: Офіс президента Андрій Єрмак Донбас вибори


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