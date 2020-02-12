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Глава Офиса президента рассказал о планах сделать из Донбасса цветущий край

Среда, 12 февраля 2020, 10:20
Глава Офиса президента рассказал о планах сделать из Донбасса цветущий край
Роман Кравец, УП

Прекращение войны в Донбассе остается приоритетным вопросом для президента Владимира Зеленского и его Офиса.

Источник: новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге 12 февраля

Детали: На своем первом брифинге в новой ипостаси Ермак очертил направления, которые являются приоритетными для Офиса президента. Одним из приоритетов он назвал прекращение войны в Донбассе, реинтеграцию этого края.

Прямая речь: "Мы должны сделать из Донбасса, из места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край. Где будет развиваться экономика. Есть такая мечта. После войны мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб. Завести новые технологии, новые бизнесы. Это наша территория и она заслуживает того, чтобы получить вторую жизнь".

Детали: Относительно проведения выборов на Донбассе Ермак отметил, что они должны состояться согласно украинскому законодательству.

Прямая речь: "Согласно украинскому законодательству невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и если граница не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% согласно украинскому законодательству".

Валентина Романенко, УП
Темы: Офис президентаАндрей ЕрмакДонбассвиборы
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