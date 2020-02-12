РФ наблизила спрощення отримання громадянства для українців та білорусів

Держдума ухвалила у другому читанні законопроєкт, який спростить процедуру отримання громадянства РФ для громадян України та Білорусі, які постійно проживають в РФ і вже мають посвідку на проживання.

Джерело: ТАСС

Деталі: Відповідний законопроект в основному читанні про можливість скасування співбесіди для громадян України та Білорусі під час отримання ними статусу носія російської мови Держдума РФ ухвалила в середу.

Відповідно до чинного законодавства, іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, проведеного з ними профільною комісією.

Такий статус дає можливість власнику статусу отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.

Дослівно: "Громадяни Білорусі та України, які вільно володіють російською мовою, за умови подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і за наявності підстав можуть бути визнані комісією носіями російської мови без проходження співбесіди".

"Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їх прямі родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, що перебувала у складі Російської імперії чи СРСР, в межах державного кордону РФ", - зазначено у проєкті закону.

Деталі: Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що ухвалення закону спростить процедуру отримання громадянства для майже 172 тисяч громадян України і 32 тисяч громадян Білорусі, які постійно проживають в Росії і вже мають посвідку на проживання.

Раніше Володін заявив, що законопроектом "відновлюється справедливість щодо людей, з якими у громадян РФ загальні культура, мова і історія".

Він зазначив, що законопроект дозволить співвітчизникам з України та Білорусі уникнути бюрократичної процедури співбесіди на вільне володіння російською мовою, щоб отримати російське громадянство.

Що передувало:

Раніше в уряді РФ заявили, щомають намір істотно спростити процедуру прийому іноземців у російське громадянство. Відповідний законопроєкт можуть внести на розгляд Держдуми вже у лютому.

Відповідно до змін до закону "Про громадянство РФ", які готують до розгляду у Держдумі, отримати російське громадянство можна буде, не відмовляючись від вже наявного іншого громадянства.

"Із закону також можуть виключити вимогу про звернення набувача російського громадянства про відмову від наявного у нього іншого громадянства, в тому числі для осіб, визнаних носіями російської мови", - повідомили у прес-службі уряду РФ.