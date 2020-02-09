РФ готується істотно спростити надання громадянства, "щоб захищати своїх громадян"
У Росії мають намір істотно спростити процедуру прийому іноземців в російське громадянство: відповідний законопроект можуть внести на розгляд Держдуми вже у лютому.
Джерело: "КоммерсантЪ" з посиланням на пресслужбу російського уряду та джерела в робочій групі з реалізації Концепції державної міграційної політики
Деталі: Згідно зі змінами до закону "Про громадянство РФ", які готують до розгляду у Держдумі, отримати російське громадянство можна буде, не відмовляючись від вже наявного іншого громадянства.
Групи з реалізації Концепції державної міграційної політики, куди входять представники різних відомств і парламентарії, була створена у березні 2019 року розпорядженням президента РФ Володимира Путіна.
Дослівно: "Перед групою стоїть завдання залучити в Росію якомога більше нових громадян - від 5 млн до 10 млн. Вирішують це через зміну міграційних режимів і реформування інституту громадянства".
"Йдеться про те, щоб визнати таким, що втратив чинність, пункт "г" ч.1 ст. 13 закону "Про громадянство Російської Федерації". Згідно з ним, однією з умов придбання іноземними громадянами російського громадянства є відмова від наявного в них іншого громадянства".
"Із закону пропонується виключити вимогу про звернення набувача російського громадянства до повноважного органу іноземної держави з заявою про відмову від наявного у нього іншого громадянства, в тому числі для осіб, визнаних носіями російської мови", - повідомили у прес-службі уряду РФ.
Деталі: Віце-спікер нижньої палати Петро Толстой заявив у коментарі виданню, що в уряді законопроект "вже чекають".
Пряма мова Толстого: "Ми хочемо у весняну сесію це питання закрити, щоб всі бажаючі могли стати громадянами Росії. А відповідно, Росія що буде робити? Вона буде своїх громадян за-хи-щати".
Деталі: Глава думського комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков повідомив, що на ст.13 закону "Про громадянство" можуть очікувати й інші зміни - скасування вимоги про безперервне проживання на території РФ іноземця - набувача громадянства РФ протягом 5 років і пункту про необхідність підтвердження законного джерела коштів для існування.
Пряма мова Калашникова: "У лютому він точно буде внесений до Держдуми. Всі вже згодні: ФСБ, адміністрація президента. На Радбезі питання обговорювалося".
Що передувало:
Раніше начальник головного управління МВС РФ з питань міграції Валентина Казакова в інтерв'ю "Известиям" анонсувала зміни міграційного законодавства та закону "Про громадянство" в бік спрощення.
За словами Казакової, планується спростити процедури набуття громадянства РФ для жителів Молдови, Казахстану, України і Білорусі, тому що "кількість жителів цих держав, які бажають отримати російське громадянство, стає дедалі більшим".
За даними видання, активна робота російської влади над зміною міграційного законодавства, а також норм, що регулюють отримання громадянства РФ, почалася в 2018 році.
Ухвалена тоді Концепція державної міграційної політики, яка діє до 2025 року, передбачає "відкрити Росію для всіх, хто хоче тут жити і працювати, спростити правила в'їзду, включаючи видачу віз, а також процедури надання російського громадянства".
4 лютого Держдума ухвалила у першому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, що живуть в Росії і мають повнолітніх дієздатних дітей - громадян РФ, отримувати громадянство за спрощеною процедурою. Також за спрощеною процедурою зможуть отримати громадянство ті іноземці, кому виповнилося 18 років під час розгляду заяви.
Нагадаємо,
- 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Путін назвав це питанням "гуманітарного характеру".
- На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
- У січні 2020 року начальниця головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова повідомила, що РФ має намір спростити процедуру отримання громадянства для українців, позбавивши від проходження співбесіди на визнання носіями російської мови. За словами Казакової, для громадян України, Білорусі, Казахстану та Молдови передбачено можливість отримання громадянства РФ після отримання посвідки на проживання.