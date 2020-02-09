У Росії мають намір істотно спростити процедуру прийому іноземців у російське громадянство: відповідний законопроєкт можуть внести на розгляд Держдуми вже у лютому.

Джерело: "КоммерсантЪ" із посиланням на пресслужбу російського уряду та джерела в робочій групі з реалізації Концепції державної міграційної політики

Деталі: Згідно зі змінами до закону "Про громадянство РФ", які готують до розгляду у Держдумі, отримати російське громадянство можна буде, не відмовляючись від вже наявного іншого громадянства.

Групи з реалізації Концепції державної міграційної політики, куди входять представники різних відомств і парламентарії, була створена у березні 2019 року розпорядженням президента РФ Володимира Путіна.

Дослівно: "Перед групою стоїть завдання залучити в Росію якомога більше нових громадян - від 5 млн до 10 млн. Вирішують це через зміну міграційних режимів і реформування інституту громадянства".

"Йдеться про те, щоб визнати таким, що втратив чинність, пункт "г" ч.1 ст. 13 закону "Про громадянство Російської Федерації". Згідно з ним, однією з умов набуття іноземними громадянами російського громадянства є відмова від наявного в них іншого громадянства".

"Із закону пропонується виключити вимогу про звернення набувача російського громадянства до повноважного органу іноземної держави з заявою про відмову від наявного у нього іншого громадянства, в тому числі для осіб, визнаних носіями російської мови", - повідомили у прес-службі уряду РФ.

Деталі: Віце-спікер нижньої палати Петро Толстой заявив у коментарі виданню, що в уряді законопроєкт "вже чекають".

Пряма мова Толстого: "Ми хочемо у весняну сесію це питання закрити, щоб всі бажаючі могли стати громадянами Росії. А відповідно, Росія що буде робити? Вона буде своїх громадян за-хи-щати".

Деталі: Глава думського комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков повідомив, що на ст.13 закону "Про громадянство" можуть очікувати й інші зміни - скасування вимоги про безперервне проживання на території РФ іноземця - набувача громадянства РФ протягом 5 років і пункту про необхідність підтвердження законного джерела коштів для існування.

Пряма мова Калашникова: "У лютому він точно буде внесений до Держдуми. Всі вже згодні: ФСБ, адміністрація президента. На Радбезі питання обговорювалося".

Що передувало: Раніше начальник головного управління МВС РФ з питань міграції Валентина Казакова в інтерв'ю "Известиям" анонсувала зміни міграційного законодавства та закону "Про громадянство" в бік спрощення.

За словами Казакової, планується спростити процедури набуття громадянства РФ для жителів Молдови, Казахстану, України і Білорусі, тому що "кількість жителів цих держав, які бажають отримати російське громадянство, стає дедалі більшим".

За даними видання, активна робота російської влади над зміною міграційного законодавства, а також норм, що регулюють отримання громадянства РФ, почалася в 2018 році.

Ухвалена тоді Концепція державної міграційної політики, яка діє до 2025 року, передбачає "відкрити Росію для всіх, хто хоче тут жити і працювати, спростити правила в'їзду, включаючи видачу віз, а також процедури надання російського громадянства".

4 лютого Держдума ухвалила у першому читанні законопроект, що дозволяє іноземцям, що живуть в Росії і мають повнолітніх дієздатних дітей - громадян РФ, отримувати громадянство за спрощеною процедурою. Також за спрощеною процедурою зможуть отримати громадянство ті іноземці, кому виповнилося 18 років під час розгляду заяви.

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