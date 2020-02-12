РФ приблизила упрощение получения гражданства для украинцев и беларусов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который упростит процедуру получения гражданства РФ для граждан Украины и Беларуси, которые постоянно проживают в РФ и уже имеют вид на жительство.

Источник: ТАСС

Детали: Соответствующий законопроект в основном чтении о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка Госдума РФ приняла в среду.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией.

Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Дословно: "Граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования".

"Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ", - отмечается в проекте закона.

"Принятие закона упростит процедуру получения гражданства для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Беларуси, которые постоянно проживают в России и уже имеют вид на жительство", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Детали: Ранее Володин заявил, что законопроектом "восстанавливается справедливость по отношению к людям, с которыми у граждан РФ общие культура, язык и история".

Он отметил, что законопроект позволит соотечественникам из Украины и Беларуси избежать бюрократической процедуры собеседования на свободное владение русским языком, чтобы получить российское гражданство.

Предыстория:

Ранее в правительстве РФ заявили, что намерены существенно упростить процедуру приема иностранцев в российское гражданство. Соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в феврале.

Согласно изменениям в закон "О гражданстве РФ", которые готовят к рассмотрению в Госдуме, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

"Из закона также могут исключить требование об обращении получателя российского гражданства об отказе от имеющегося у него другого гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.