РФ приблизила упрощение получения гражданства для украинцев и беларусов

870 просмотров
Среда, 12 февраля 2020, 12:42

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который упростит процедуру получения гражданства РФ для граждан Украины и Беларуси, которые постоянно проживают в РФ и уже имеют вид на жительство.

Источник: ТАСС 

Детали: Соответствующий законопроект в основном чтении о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка Госдума РФ приняла в среду. 

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией.

Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Дословно: "Граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования".

"Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ", - отмечается в проекте закона.

"Принятие закона упростит процедуру получения гражданства для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Беларуси, которые постоянно проживают в России и уже имеют вид на жительство", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Детали: Ранее Володин заявил, что законопроектом "восстанавливается справедливость по отношению к людям, с которыми у граждан РФ общие культура, язык и история".

Он отметил, что законопроект позволит соотечественникам из Украины и Беларуси избежать бюрократической процедуры собеседования на свободное владение русским языком, чтобы получить российское гражданство. 

Предыстория:

Ранее в правительстве РФ заявили, что намерены существенно упростить процедуру приема иностранцев в российское гражданство. Соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в феврале.

Согласно изменениям в закон "О гражданстве РФ", которые готовят к рассмотрению в Госдуме, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

"Из закона также могут исключить требование об обращении получателя российского гражданства об отказе от имеющегося у него другого гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Темы: Росcия гражданство ОРДЛО Донбасс законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Бывший чиновник РФ покончил с собой в зале суда – росСМИ 12 февраля 2020, 12:42
Эрдоган пообещал преследовать войска Асада и набросился на РФ 12 февраля 2020, 12:14
Ермак продолжит вести переговоры с РФ и в Нормандии после назначения главой ОПУ 12 февраля 2020, 10:59
Все новости
Главные новости
Сытник о выпаде Авакова: Эмоции доминируют
Ермак о воде в Крым: Это личное мнение Арахамии
Соболев, сына которого убил снайпер:  На меня готовят новое покушение
Байден потерпел поражение на предварительных выборах в США
Все новости
мир

Коронавирус: что происходит на лайнере, где находятся украинцы на карантине

Кино

Сериалы февраля-2020: "Аутсайдер", "Мертвые воды", "Незнакомец" и еще четыре новинки

безопасность

Эфирные масла часто вызывают отравления. Правила безопасности

Поиск по сайту
Архив
Весь архів