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Ситник розповів про "теплі" стосунки НАБУ і СБУ Баканова

Середа, 12 лютого 2020, 14:14
Ситник розповів про теплі стосунки НАБУ і СБУ Баканова

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповів, що пожвавленню роботи НАБУ і САП сприяє покращення робочих відносин із Службою безпеки і Генпрокуратурою.

Джерело: звіт Ситника і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького на засіданні комітету Верховної Ради 12 лютого

Пряма мова: "У нас у детективів було відчуття, що ми там сидимо в оточенні і намагаємося робити свою роботу, і коли ми йдемо когось документувати, - забігає спецназ СБУ і затримує нашого агента, потім з’являються прізвища всіх наших агентів під прикриттям і ми повинні заново створювати цей орган.

Наведу приклад фото, коли мені, дійсно, було приємно, і було відчуття певного покращення умов роботи, коли ми працювали разом із СБУ щодо одного заступника міністра, і там було фото, де разом стояв працівник спецназу НАБУ і спецназу СБУ. Це таке фото історичне, бо рік тому я ще не міг би у таке повірити".

Деталі: За його словами, раніше працівник СБУ навіть не міг зайти до НАБУ - для нього це мало б негативні наслідки з боку керівництва. Тепер ситуація зовсім інша.

Також за його словами пожвавленню роботи НАБУ та САП сприяє покращення співпраці з ГПУ.

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Напомним: 

  • У 2017 році Ситник заявляв, що СБУ та ГПУ мали на меті зірвати усі операції НАБУ, які проводились під прикриттям, і їм це вдалося.
  • У 2018 році в кабінеті Холодницького виявили "жучки", "слухали"  антикорупційного прокурора спільно ГПУ і НАБУ.
  • А Ситник фігурував у кримінальному провадженні про можливе втручання у вибори президента США у 2016 році.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУСитникСБУБакановХолодницький
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