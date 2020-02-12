Ситник розповів про "теплі" стосунки НАБУ і СБУ Баканова

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповів, що пожвавленню роботи НАБУ і САП сприяє покращення робочих відносин із Службою безпеки і Генпрокуратурою.

Джерело: звіт Ситника і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького на засіданні комітету Верховної Ради 12 лютого

Пряма мова: "У нас у детективів було відчуття, що ми там сидимо в оточенні і намагаємося робити свою роботу, і коли ми йдемо когось документувати, - забігає спецназ СБУ і затримує нашого агента, потім з’являються прізвища всіх наших агентів під прикриттям і ми повинні заново створювати цей орган.

Наведу приклад фото, коли мені, дійсно, було приємно, і було відчуття певного покращення умов роботи, коли ми працювали разом із СБУ щодо одного заступника міністра, і там було фото, де разом стояв працівник спецназу НАБУ і спецназу СБУ. Це таке фото історичне, бо рік тому я ще не міг би у таке повірити".

Деталі: За його словами, раніше працівник СБУ навіть не міг зайти до НАБУ - для нього це мало б негативні наслідки з боку керівництва. Тепер ситуація зовсім інша.

Також за його словами пожвавленню роботи НАБУ та САП сприяє покращення співпраці з ГПУ.