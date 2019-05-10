Ситник прибув на допит у ГПУ щодо справи про вибори президента США
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник у п'ятницю прибув на допит у Генеральну прокуратуру як свідок у справі про нібито втручання у вибори президента в США.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомив Ситник журналістам перед допитом, офіційно ані він, ані НАБУ повістки не отримували.
"Ця спекуляція йде ще з початку 2017 року, після оголошення результатів виборів президента США... Перед тим, як матеріали "чорної бухгалтерії" (Партії регіонів - ІФ) потрапили в НАБУ, було декілька інтерв'ю з боку тієї людини, яка передала ці матеріали, це колишній генерал СБУ Трепак (екс-заступник глави СБУ Віктор Трепак – ред.)... Після отримання цих матеріалів до нас надходили запити журналістів на предмет того, чи є прізвище Манафорта (американського політтехнолога Пола Манафорта - ІФ) у цих записах. ...виходячи з кількості запитів... Ми дали чітке роз'яснення, було зроблено короткий прес-реліз, в якому було просто сказано, що таке прізвище згадується", - розповів директор НАБУ.
При цьому він запевнив: "Жодних офіційних листів або міжнародно-правових доручень до якогось правоохоронного чи державного органу США ми не надсилали, на відміну від Генпрокуратури".
Нагадаємо:
- Раніше Генеральна прокуратура викликала директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника 10 травня на допит як свідка у кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним повноважень.
- Наприкінці березня Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії в рамках кримінального провадження про можливе втручання директора НАБУ у вибори президента США.
- 15 березня в ефірі програми "Право на владу" генпрокурор Юрій Луценко повідомив про заяву від позафракційного народного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передання директором НАБУ Артемом Ситником до США т. зв. чорної бухгалтерії Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах.
- 22 березня в НАБУ заявили, що його детективи не збирали і нікому не передавали жодних доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта НАБУ, і спростовують заяву Луценка про їхній можливий вплив на вибори президента США, назвавши його абсурдною спробою дискредитувати бюро.
- Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що у 2016 році мав розмову з Ситником на конференції в Панамі: "Він мені також говорив, що хоче допомогти Гілларі. На моє запитання "Де ти, а де Гілларі?" відповіді не було".
- Витік записів так званої чорної бухгалтерії у ЗМІ США, також відомої як "амбарна книга Партії регіонів, стала причиною відсторонення Пола Манафорта від кампанії Дональда Трампа і призвела до одного з ключових обвинувачень у розслідуванні змови з РФ, що переслідує Трампа протягом останніх двох із половиною років.
- За даними The New York Times, у "чорній бухгалтерії" прізвище Манафорта згадується 22 рази. Загалом йшлося про виплати на суму в $12,7 млн, здійснені протягом 2007-2012 років.