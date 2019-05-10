Ситник прибув на допит у ГПУ щодо справи про вибори президента США

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник у п'ятницю прибув на допит у Генеральну прокуратуру як свідок у справі про нібито втручання у вибори президента в США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив Ситник журналістам перед допитом, офіційно ані він, ані НАБУ повістки не отримували.

"Ця спекуляція йде ще з початку 2017 року, після оголошення результатів виборів президента США... Перед тим, як матеріали "чорної бухгалтерії" (Партії регіонів - ІФ) потрапили в НАБУ, було декілька інтерв'ю з боку тієї людини, яка передала ці матеріали, це колишній генерал СБУ Трепак (екс-заступник глави СБУ Віктор Трепак – ред.)... Після отримання цих матеріалів до нас надходили запити журналістів на предмет того, чи є прізвище Манафорта (американського політтехнолога Пола Манафорта - ІФ) у цих записах. ...виходячи з кількості запитів... Ми дали чітке роз'яснення, було зроблено короткий прес-реліз, в якому було просто сказано, що таке прізвище згадується", - розповів директор НАБУ.

При цьому він запевнив: "Жодних офіційних листів або міжнародно-правових доручень до якогось правоохоронного чи державного органу США ми не надсилали, на відміну від Генпрокуратури".

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