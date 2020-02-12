Сытник рассказал о "теплых" отношениях НАБУ и СБУ Баканова

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, что оживлению работы НАБУ и САП способствует улучшение рабочих отношений со Службой безопасности и Генпрокуратурой.

Источник: отчет Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого на заседании комитета Верховной Рады 12 февраля

Прямая речь: "У нас у детективов было ощущение, что мы там сидим в окружении и стараемся делать свою работу, и когда мы идем кого-то документировать, - забегает спецназ СБУ и задерживает нашего агента, затем появляются фамилии всех наших агентов под прикрытием и мы должны заново создавать этот орган.

Приведу пример фото, когда мне, действительно, было приятно и было ощущение определенного улучшения условий работы, когда мы работали вместе с СБУ в отношении одного заместителя министра, и там было фото, где вместе стоял работник спецназа НАБУ и спецназа СБУ. Это такое фото историческое, потому что год назад я еще не мог бы в такое поверить".

Детали: По его словам, ранее работник СБУ даже не мог зайти в НАБУ - для него это имело бы негативные последствия со стороны руководства. Теперь ситуация совсем другая.

Также по его словам оживлению работы НАБУ и САП способствует улучшение сотрудничества с ГПУ.