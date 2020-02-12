Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За участь у псевдореферендумі на підтримку "ЛНР" засудили трьох жінок

Середа, 12 лютого 2020, 14:22
За участь у псевдореферендумі на підтримку ЛНР засудили трьох жінок

Біловодський районний суд Луганської області засудив до 5 років в'язниці умовно трьох жінок за проведення незаконного "референдуму" на підтримку самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Джерело: сайт прокуратури Луганської області.

Деталі: За даними слідства, у травні 2014 року вказані особи добровільно взяли участь у так званому "референдумі" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "Луганської народної республіки" – виконували функції секретаря та двох членів "дільничної виборчої комісії".

Під час незаконного волевиявлення секретар безпосередньо відповідала за підрахунок голосів та складення протоколів за підсумками проведення псевдореферендуму, члени комісії здійснювали облік громадян, видавали бюлетені, слідкували за процесом та порядком голосування.

Після завершення "референдуму" та підрахунку бюлетенів результати голосування на зазначених дільницях було передано до "центральної виборчої комісії" для проголошення у подальшому самостійності "ЛНР".

Нагадаємо: У червні 2019 року затримали голову "ЦВК ДНР", який організував псевдореферендум.

Українська правда
Теми: ОРДЛОпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: