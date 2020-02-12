За участь у псевдореферендумі на підтримку "ЛНР" засудили трьох жінок

Біловодський районний суд Луганської області засудив до 5 років в'язниці умовно трьох жінок за проведення незаконного "референдуму" на підтримку самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Джерело: сайт прокуратури Луганської області.

Деталі: За даними слідства, у травні 2014 року вказані особи добровільно взяли участь у так званому "референдумі" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "Луганської народної республіки" – виконували функції секретаря та двох членів "дільничної виборчої комісії".

Під час незаконного волевиявлення секретар безпосередньо відповідала за підрахунок голосів та складення протоколів за підсумками проведення псевдореферендуму, члени комісії здійснювали облік громадян, видавали бюлетені, слідкували за процесом та порядком голосування.

Після завершення "референдуму" та підрахунку бюлетенів результати голосування на зазначених дільницях було передано до "центральної виборчої комісії" для проголошення у подальшому самостійності "ЛНР".

Нагадаємо: У червні 2019 року затримали голову "ЦВК ДНР", який організував псевдореферендум.