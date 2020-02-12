За участие в псевдореферендуме в поддержку "ЛНР" осудили трех женщин

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Среда, 12 февраля 2020, 15:22

Беловодский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам тюрьмы условно трех женщин за проведение незаконного "референдума" в поддержку самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Источник: сайт прокуратуры Луганской области.

Детали: По данным следствия, в мае 2014 года указанные лица добровольно приняли участие в так называемом "референдуме" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "Луганской народной республики" - выполняли функции секретаря и двух членов "участковой избирательной комиссии".

Во время незаконного волеизъявления секретарь непосредственно отвечала за подсчет голосов и составление протоколов по итогам проведения псевдореферендума, члены комиссии осуществляли учет граждан, выдавали бюллетени, следили за процессом и порядком голосования.

После завершения "референдума" и подсчета бюллетеней результаты голосования на указанных участках были переданы в "Центральную избирательную комиссию" для провозглашения в дальнейшем самостоятельности "ЛНР".

Напомним: В июне 2019 задержали председателя "ЦИК ДНР", который организовал псевдореферендум.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО прокуратура


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