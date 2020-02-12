Уряд створить дітям з окупованих територій особливі умови вступу в українські ВНЗ

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Середа, 12 лютого 2020, 17:50

Міністерство тимчасово окупованих територій розробляє програму зі створення сприятливих умов вступу в українські вищі навчальні заклади для дітей, які живуть на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів з посиланням на заяву міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди під час робочої поїздки в Херсонську область

Пряма мова: "Ми розробляємо Державну цільову програму щодо максимального заохочення дітей та молоді, які змушені жити на тимчасово окупованій території, що дасть їм можливості отримувати саме українську освіту".

Деталі: Очільниця Мінветеранів повідомила, що програма буде передбачати різні механізми залучення молоді: надання стипендій на навчання в будь-якому ВНЗ України, забезпечення гуртожитками абітурієнтів та студентів з ТОТ, можливість подальшого навчання та стажування в іноземних ВНЗ, механізм подальшого працевлаштування.

Вона додала, що програма буде розроблена на виконання завдання президента України Володимира Зеленського.

Також Коляда розповіла про намір розвинути процес отримання дистанційної шкільної освіти дітьми, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Теми: МінТОТ ОРДЛО Крим освіта


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