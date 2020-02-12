Кабмин создаст особые условия вступления в украинские вузы детям с ВОТ

Министерство временно оккупированных территорий разрабатывает программу по созданию благоприятных условий поступления в украинские высшие учебные заведения для детей, живущих на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Источник: пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на заявление министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды во время рабочей поездки в Херсонскую область

Прямая речь: "Мы разрабатываем Государственную целевую программу по максимальному поощрению детей и молодежи, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории,которая даст им возможность получать именно украинское образование".

Детали: Руководительница Минветеранов сообщила, что программа будет предусматривать различные механизмы привлечения молодежи: предоставление стипендий на обучение в любом вузе Украины, обеспечение общежитиями абитуриентов и студентов с ВОТ, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах, механизм дальнейшего трудоустройства.

Она добавила, что программа будет разработана во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского.

Также Коляда рассказала о намерении развить процесс получения дистанционного школьного образования детьми, проживающих на временно оккупированных территориях.