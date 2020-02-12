ООС: два обстріли поблизу Оріхового та Новотошківського

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Середа, 12 лютого 2020, 18:57

Збройні формування Російської Федерації за добу 12 лютого двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі без втрат серед українських військовослужбовців.

Джерело: ООС

Деталі: Противник вів вогонь по українських позиціях із міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поруч із Новотошківським та неподалік населеного пункту Оріхове.

11 лютого російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас окупація війна


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