ООС: два обстріли поблизу Оріхового та Новотошківського
Середа, 12 лютого 2020, 17:57
Збройні формування Російської Федерації за добу 12 лютого двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі без втрат серед українських військовослужбовців.
Джерело: ООС
Деталі: Противник вів вогонь по українських позиціях із міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поруч із Новотошківським та неподалік населеного пункту Оріхове.
11 лютого російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню.
Українська правда