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ООС: два обстріли поблизу Оріхового та Новотошківського

Середа, 12 лютого 2020, 17:57
ООС: два обстріли поблизу Оріхового та Новотошківського

Збройні формування Російської Федерації за добу 12 лютого двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі без втрат серед українських військовослужбовців.

Джерело: ООС

Деталі: Противник вів вогонь по українських позиціях із міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поруч із Новотошківським та неподалік населеного пункту Оріхове.

11 лютого російські окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасокупаціявійна
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