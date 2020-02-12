ООС: два обстрела вблизи Орехово и Новотошковского

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Среда, 12 февраля 2020, 18:57

Вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 12 февраля дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: ООС

Детали: Противник вел огонь по украинским позициям из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Новотошковским и недалеко от Орехово.

11 февраля российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс оккупация война


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