ООС: два обстрела вблизи Орехово и Новотошковского

Вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 12 февраля дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: ООС

Детали: Противник вел огонь по украинским позициям из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Новотошковским и недалеко от Орехово.

11 февраля российские оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня.