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Російські найманці на Донбасі 3 рази відкривали вогонь – ООС

Четвер, 13 лютого 2020, 06:07
Російські найманці на Донбасі 3 рази відкривали вогонь – ООС

12 лютого бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.  

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Деталі: Обстріли зафіксували поблизу Новотошківського, Оріхового та Південного. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
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