Російські найманці на Донбасі 3 рази відкривали вогонь – ООС

2 лютого бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Деталі: Обстріли зафіксували поблизу Новотошківського, Оріхового та Південного.

Нагадаємо: