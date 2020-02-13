Російські найманці на Донбасі 3 рази відкривали вогонь – ООС
Четвер, 13 лютого 2020, 06:07
12 лютого бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."
Деталі: Обстріли зафіксували поблизу Новотошківського, Оріхового та Південного.
Нагадаємо:
- 11 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Українська правда