Російські найманці на Донбасі 3 рази відкривали вогонь – ООС

7 переглядів
Четвер, 13 лютого 2020, 07:07

2 лютого бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.  

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї."

Деталі: Обстріли зафіксували поблизу Новотошківського, Оріхового та Південного. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ООС Донбас Об'єднані сили на Донбасі війна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: два обстріли поблизу Оріхового та Новотошківського 12 лютого 2020, 18:57
ООС: формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню 11 лютого 2020, 07:20
Бойовики продовжили порушувати тишу на Донбасі, в ОС без втрат 10 лютого 2020, 18:32
Усі новини
Головні новини
Кількість хворих на коронавірус за добу збільшилась на 15 тисяч
Бабіков захищав Януковича: ЗМІ оприлюднили підтвердження
Плавець-марафонець із Криму попросив Зеленського про допомогу
Посольство США в Україні прокоментувало заміну Богдана на Єрмака
Усі новини
безпека

Інтернет у школі: не відібрати гаджет, а розповісти про безпеку

iq

9 головоломок для найуважніших

ТаблоID

Цікаве з церемонії Американської кіноакадемії "Оскар"