Российские наемники на Донбассе 3 раза открывали огонь – ООС
Четверг, 13 февраля 2020, 06:07
12 февраля боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников не зафиксировано.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."
Детали: Обстрелы зафиксировали вблизи Новотошковского, Орехово и Пивденного.
Напомним:
- 11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда