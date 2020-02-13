Российские наемники на Донбассе 3 раза открывали огонь – ООС

2 февраля боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников не зафиксировано.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: Обстрелы зафиксировали вблизи Новотошковского, Орехово и Пивденного.

Напомним: