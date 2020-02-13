Российские наемники на Донбассе 3 раза открывали огонь – ООС

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Четверг, 13 февраля 2020, 07:07

2 февраля боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников не зафиксировано.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия."

Детали: Обстрелы зафиксировали вблизи Новотошковского, Орехово и Пивденного.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе война


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