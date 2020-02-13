Богдан програв суд партії Порошенка

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Четвер, 13 лютого 2020, 12:20

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним виключення Андрія Богдана зі списку кандидатів у  депутати Верховної Ради України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Джерело: партія "Європейська солідарність" в Facebook

Дослівно: "Європейська Солідарність" виграла судову справу проти Андрія Богдана щодо законності виключення його зі списку кандидатів у народні депутати України від партії до Верховної Ради України восьмого скликання".

Деталі: У "ЄС" зазначили, що Богдан був виключений з виборчого списку партії за ініціативою її членів колегіальним і демократичним рішенням з’їзду. На підставі цього рішення Центральна виборча комісія прийняла постанову про його виключення з виборчого списку партії.

Що було раніше: На виборах Верховної Ради 2014 року Богдан був номером 74 у списку "БПП".

На початку 2016 року Рада ухвалила закон, який дозволив партійним лідерам виключати кандидатів у депутати з виборчих списків вже після виборів. Через місяць партія Порошенка скористалася новою нормою і виключила Богдана зі списку як людину "яка не бере участі у партійній діяльності". ЦВК ухвалила відповідну постанову.

Але наприкінці 2017 року Конституційний суд скасував вищезгаданий закон, і Богдан звернувся до ЦВК з вимогою поновити його в списку партії. Там йому відмовили, пояснивши відсутністю необхідного механізму.

Тож, вигнанець звернувся до суду, який взявся за цю справу у березні 2018 року.

У Богдана було кілька вимог до Окружного адмінсуду:

- визнати незаконною і скасувати постанову ЦВК;

- визнати протиправною бездіяльність комісії щодо його поновлення у списку БПП, а також щодо реєстрації його обраним народним депутатом;

- зобов'язати ЦВК зареєструвати його народним депутатом.

Суд задовольнив тільки перші 2 вимоги, тобто примушувати виборчу комісію реєструвати Богдана депутатом не став.



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