Богдан проиграл суд партии Порошенко

Шестой апелляционный административный суд признал законным исключение Андрея Богдана из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Источник: партия "Европейская солидарность" в Facebook

Дословно: "Европейская Солидарность" выиграла судебное дело против Андрея Богдана относительно законности исключения его из списка кандидатов в народные депутаты Украины от партии в Верховную Раду Украины восьмого созыва".

Детали: В "ЕС" отметили, что Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе его членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании этого решения Центральная избирательная комиссия приняла постановление об исключении его из избирательного списка партии.

Что было раньше: На выборах Верховной Рады 2014 года Богдан был номером 74 в списке БПП.

В начале 2016 года Рада приняла закон, который позволил партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Через месяц партия Порошенко воспользовалась новой нормой и исключила Богдана из списка как человека, "который не участвует в партийной деятельности". ЦИК принял соответствующее постановление.

Но в конце 2017 года Конституционный суд отменил вышеупомянутый закон, и Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии. Там ему отказали, объяснив отсутствием необходимого механизма.

Поэтому, изгнанник обратился в суд, который взялся за это дело в марте 2018 года.

У Богдана было несколько требований к Окружному админсуду:

- признать незаконным и отменить постановление ЦИК;

- признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке БПП, а также регистрации его избранным народным депутатом;

- обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом.

Суд удовлетворил только первые 2 требования, то есть заставлять избирательную комиссию регистрировать Богдана депутатом не стал.