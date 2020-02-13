Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан проиграл суд партии Порошенко

Четверг, 13 февраля 2020, 11:20
Богдан проиграл суд партии Порошенко

Шестой апелляционный административный суд признал законным исключение Андрея Богдана из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Источник: партия "Европейская солидарность" в Facebook

Дословно: "Европейская Солидарность" выиграла судебное дело против Андрея Богдана относительно законности исключения его из списка кандидатов в народные депутаты Украины от партии в Верховную Раду Украины восьмого созыва".

Детали: В "ЕС" отметили, что Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе его членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании этого решения Центральная избирательная комиссия приняла постановление об исключении его из избирательного списка партии.

Что было раньше: На выборах Верховной Рады 2014 года Богдан был номером 74 в списке БПП.

В начале 2016 года Рада приняла закон, который позволил партийным лидерам исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Через месяц партия Порошенко воспользовалась новой нормой и исключила Богдана из списка как человека, "который не участвует в партийной деятельности". ЦИК принял соответствующее постановление.

Но в конце 2017 года Конституционный суд отменил вышеупомянутый закон, и Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке партии. Там ему отказали, объяснив отсутствием необходимого механизма.

Поэтому, изгнанник обратился в суд, который взялся за это дело в марте 2018 года.

У Богдана было несколько требований к Окружному админсуду:

- признать незаконным и отменить постановление ЦИК;

- признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке БПП, а также регистрации его избранным народным депутатом;

- обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом.

Суд удовлетворил только первые 2 требования, то есть заставлять избирательную комиссию регистрировать Богдана депутатом не стал.

Темы: БогданЕвропейская солидарностьсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: