Єрмак постійно на зв’язку з кремлівським "куратором по Україні"

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак постійно перебуває на зв’язку із новопризначеним кремлівським "куратором по Україні" Дмитром Козаком в обхід офіційних міжнародних каналів зв’язку.

Джерело: стаття "Української правди" "Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?"

Деталі: За словами очевидця телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна, нові обличчя в переговорному процесі країн узгоджували саме вони.

Зокрема, Зеленський у розмові попросив Путіна назвати свого представника, а натомість Україна мала назвати свого. Путін сказав, що це буде Козак, а Зеленський вказав на Єрмака.

Таким чином у РФ Дмитра Суркова замінив Козак. Джерела УП також розповіли про причину невдоволення Суркова, незадовго до його виключення із процесу, на зустрічі у нормандському форматі: "У Парижі на "Норманді" Сурков збісився. Але чому? Бо на зустрічі радників Єрмак або щось йому пообіцяв, чого не зміг виконати, або не зміг пояснити, що він цього обіцяти не може.

У підсумку лідери "четвірки" приїхали підписувати погоджену заяву, а вона виявилась не зовсім погодженою. Так не прийнято, щоб радники передомовлялись, поки лідери чекають".

ВІдзначається, що при Зеленському Єрмак зумів поширити свою непублічну дипломатію і на контакти з Москвою, і з Вашингтоном.

Пряма мова дипломата МЗС: "Сурков був радикальний, і тому з ним було легше. Ти знав, чого від нього чекати. Козак – це щось інше. Він такий поміркований, слухає, типу українець. Але насправді не менш небезпечний за Суркова. І те, що Єрмак безконтрольно з ним постійно на телефонному зв'язку – це може бути проблемою. Бо ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає".

Дипломатів насторожує те, що контакти Єрмака з Козаком і росіянами жодним чином не координуються з міністерством, однак сам Єрмак у цьому проблеми не бачить і запевняє про координацію дій з МЗС.

Пряма мова Єрмака: "Якщо я розумію, що якесь питання можу вирішити оперативніше і якісніше, то роблю це. Проте це все завжди відбувається в координації з МЗС".

Заступник керівника адміністрації президента Росії Козак колись займався вирішенням Придністровського конфлікту. У 2003 році він розробив так званий "меморандум Козака", який передбачав федералізацію Молдови, особливий статус для Придністров'я та Гагаузії і відмову Кишинева від власних збройних сил. Молдові коштувало титанічних зусиль відмовитись від меморандуму, Козака і "миротворців" з Росії.

Знати більше: Двигун федералізації, партнер Додона: чим відомий Козак, новий "куратор України" у Кремлі

Президент у тумані. Зеленський між Богданом і Єрмаком

Передісторія: