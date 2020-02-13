Ермак постоянно на связи с кремлевским "куратором по Украине"

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак постоянно находится на связи с новым кремлевским "куратором по Украине" Дмитрием Козаком в обход официальных каналов международной связи.

Источник: статья "Украинской правды" "Who is Мr. Ермак? Юрист. Бизнесмен. Продюсер. Вице-президент?"

Детали: По словам очевидца телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина, новые лица в переговорном процессе стран согласовывали именно они.

В частности, Зеленский в разговоре попросил Путина назвать своего представителя, а взамен Украина должна назвать своего. Путин сказал, что это будет Козак, а Зеленский отметил Ермака.

Таким образом в РФ Дмитрия Суркова заменил Козак. Источники УП также рассказали о причине недовольства Суркова, незадолго до его исключения из процесса, на встрече в нормандском формате: "В Париже на "Нормандии" Сурков взбесился. Но почему? Потому что на встрече советников Ермак или что-то ему пообещал, что не смог выполнить, или не смог объяснить, что он этого обещать не может.

В итоге лидеры "четверки" приехали подписывать согласованное заявление, а оно оказалось не совсем согласованным. Так не принято, чтобы советники договаривались, пока лидеры ждут".

Отмечается, что при Зеленском Ермак сумел распространить свою непубличную дипломатию и на контакты с Москвой, и с Вашингтоном.

Прямая речь дипломата МИД: "Сурков был радикальный, и поэтому с ним было легче. Ты знал, чего от него ждать. Козак - это нечто другое. Он такой умеренный, слушает, типа украинец. Но на самом деле не менее опасен за Суркова. И то, что Ермак бесконтрольно с ним постоянно на телефонной связи - это может быть проблемой. Потому что никто, кроме президента, не знает, о чем они говорят. Если, конечно, президент знает".

Дипломатов настораживает то, что контакты Ермака с Козаком и русскими никоим образом не координируются с министерством, однако сам Ермак в этом проблемы не видит и уверяет в координации действий с МИД.

Прямая речь Ермака: "Если я понимаю, что какой-то вопрос могу решить оперативно и качественно, то делаю это. Однако это все всегда происходит в координации с МИД".

Заместитель руководителя администрации президента России Козак когда-то занимался решением приднестровского конфликта. В 2003 году он разработал так называемый "меморандум Козака", который предусматривал федерализацию Молдовы, особый статус для Приднестровья и Гагаузии и отказ Кишинева от собственных вооруженных сил. Молдове стоило титанических усилий отказаться от меморандума, Козака и "миротворцев" из России.

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