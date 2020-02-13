В областях України відкриють офіси євроінтеграції, почнуть із Херсонщини

В усіх областях України буде створено офіси європейської інтеграції – перший, пілотний, офіс з’явиться в Херсоні вже у травні цього року, а у 2021 – у Харкові.

Джерело: віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час робочої поїздки до Харкова, "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми в цьому році створимо один офіс і промоніторимо, як він буде працювати. Це офіс в Херсоні, там планують відкрити його вже в травні. Відповідно, до кінця року будемо відшліфовувати його роботу і закладати законодавчі та фінансові зміни на наступні роки.

І думаю, що в наступному році повернемося до Харкова для того, щоб відкривати разом офіс європейської інтеграції…

Кінцевим підсумком є забезпечення синхронізованого курсу України на європейську інтеграцію, щоб цим займалися не тільки в столиці, а й на рівні регіонів. Щоб кожен громадянин відчував конкретні переваги і користь від європейської інтеграції, яка дозволяє підвищувати якість життя людей і створювати правильні, добрі умови для бізнесу".

Деталі: За словами віцепрем’єр-міністра, офіси європейської інтеграції створять для залучення інвестицій і впровадження європейських цінностей на рівні регіонів, проведення тренінгів для керівників ОТГ щодо розвитку програм із Європейським Союзом.

Харків стане другим містом, де відкриється такий офіс. Кулеба зазначив, що регіон має позитивну динаміку з експорту до Європейського Союзу.

Голова Харківської облради Сергій Чернов на нараді під головуванням Кулеби сказав, на країни ЄС припадає вже 30% зовнішньої торгівлі Харківщини, 19% становить імпорт до Росії та 52% – імпорт до інших країн.

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