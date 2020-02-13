В областях Украины откроют офисы евроинтеграции, начнут с Херсонщины

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Четверг, 13 февраля 2020, 13:18

Во всех областях Украины будут созданы офисы европейской интеграции – первый, пилотный, офис появится в Херсоне уже в мае этого года, а в 2021 году – в Харькове.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время рабочей поездки в Харьков, "Укринформ"

Прямая речь: "Мы в этом году создадим один офис и промониторим, как он будет работать. Это офис в Херсоне, там планируют открыть его уже в мае. Соответственно, к концу года будем оттачивать его работу и закладывать законодательные и финансовые изменения на последующие годы.

И думаю, что в следующем году вернемся в Харьков для того, чтобы открывать вместе офис европейской интеграции...

Конечным итогом является обеспечение синхронизированного курса Украины на европейскую интеграцию, чтобы этим занимались не только в столице, но и на уровне регионов. Чтобы каждый гражданин чувствовал конкретные преимущества и пользу от европейской интеграции, которая позволяет повышать качество жизни людей и создавать правильные, хорошие условия для бизнеса".

Детали: По словам вице-премьер-министра, офисы европейской интеграции создадут для привлечения инвестиций и внедрения европейских ценностей на уровне регионов, проведение тренингов для руководителей объединенных территориальных общин по развитию программ с Европейским Союзом.

Харьков станет вторым городом, где откроется такой офис. Кулеба отметил, что регион имеет положительную динамику по экспорту в Европейский Союз.

Глава Харьковского облсовета Сергей Чернов на совещании под председательством Кулебы сказал, на страны ЕС приходится уже 30% внешней торговли Харьковской области, 19% составляет импорт в Россию и 52% – импорт в другие страны.

Темы: евроинтеграция инвестиции


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