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Україна домовилася з ЄС про оновлення Угоди про асоціацію – Гончарук

Вівторок, 28 січня 2020, 20:55
Україна домовилася з ЄС про оновлення Угоди про асоціацію – Гончарук

У рамках засідання Ради асоціації Україна-ЄС обговорювалося питання оновлення Угоди про асоціацію.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив на брифінгу за результатами проведення засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Безумовно, ми обговорили з ЄС питання оновлення Угоди про асоціації, а в першу чергу – її торгової частини", - заявив він.

Втім, за словами голови українського уряду, в першу чергу це буде стосуватися "промислового безвізу" - приєднання України до угоди ACAA.

"Ми домовилися про візит оціночної місії, яка прибуде в Україну так швидко, як це тільки можливо",- заявив він.

Разом із тим Олексій Гончарук не згадав про питання перегляду мит або квот на безмитну торгівлю, які планували обговорити у діалозі з ЄС.

Читайте також: Оновлення Угоди про асоціацію має враховувати інтереси насамперед українців – голова комітету ЄП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСГончарук
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