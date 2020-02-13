Кабмін вирішив відправити одного зі своїх урядовців керувати Сумщиною

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Четвер, 13 лютого 2020, 15:08

Кабінет міністрів затвердив кандидатуру першого заступника міністра розвитку громад та територій Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

Джерело: сам Живицький у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Кабмін затвердив, цієї середи... триває спецперевірка. Далі, сподіваюся, буде указ (президента – ред.)".

Деталі: Дмитро Живицький із вересня 2019 року є першим заступником міністра розвитку громад та територій України.

До цього призначення працював керівником апарату Сумської ОДА.

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Що передувало: Раніше представники кількох областей розповіли "Українській правді", що в ОПУ до сих пір немає кандидатур на посади губернаторів Закарпатської, Львівської та Сумської областей.

Теми: Сумська область Кабінет міністрів


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