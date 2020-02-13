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Кабмин решил отправить одного из своих чиновников управлять Сумской областью

Четверг, 13 февраля 2020, 14:08
Кабмин решил отправить одного из своих чиновников управлять Сумской областью

Кабинет министров утвердил кандидатуру первого заместителя министра развития общин и территорий Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.

Источник: сам Живицкий в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Кабмин утвердил, в эту среду... продолжается спецпроверка. Далее, надеюсь, будет указ (президента - ред.)".

Детали: Дмитрий Живицкий с сентября 2019 года является первым заместителем министра развития общин и территорий Украины.

До этого назначения работал руководителем аппарата Сумской ОГА.

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Что предшествовало: Ранее представители нескольких областей рассказали "Украинской правде", что в ОП до сих пор нет кандидатур на должности губернаторов Закарпатской, Львовской и Сумской областей.

Темы: Сумская областьКабинет министров
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