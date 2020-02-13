У Кличка обіцяють відкрити кінотеатр "Київ" до кінця року

Київська міська адміністрація планує відкрити оновлений кінотеатр "Київ" до кінця цього року.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на заступника міського голови Володимира Слончака



Пряма мова: "Кінотеатр "Київ" плануємо відкрити до кінця цього року".

Деталі: За словами Слончака, наразі кінотеатр потребує капітального ремонту, і міська влада над цим працює.

Він нагадав, що будівля "Києва" як пам’ятка архітектури місцевого значення потребує особливо ретельного підходу та контролю в питаннях ремонту та погодження, а це дещо уповільнює процес

відновлення роботи кінотеатру.

На початку лютого голова постійної комісії Київради з питань власності Леонід Антонєнко заявляв, що міськрада планує розглянути проєкт рішення про розірвання договору оренди з новим орендарем кінотеатру "Сінема центр", оскільки той не платить оренду.

У КМДА "Українській правді" пояснили, що за договором, вчиняти якісь дії з розірвання угоди з "Сінема Центр" можливо лише тоді, коли компанія не сплачуватиме оренду понад 3 місяці.

Наразі, якщо борг по сплаті оренди і є, то "не більше одного місяця", а отже компанія не порушує умов угоди.

Щодо того, хто має робити капремонт у будівлі кінотеатру, у КМДА заявили, що наразі це питання ще обговорюється. Але, враховуючи те, що будівля "Києва" перебуває у дуже поганому стані, то думають над тим, що ремонт має робитися двома сторонами – Київською адміністрацією і орендарем.

У КМДА також запевнили, що яке б рішення не прийняли, воно буде винесено на розгляд депутатів Київради.

Читайте також: #savekyiv: що загрожує кінотеатру "Київ" та як цього уникнути

Передісторія: