У Кличка обіцяють відкрити кінотеатр "Київ" до кінця року
Київська міська адміністрація планує відкрити оновлений кінотеатр "Київ" до кінця цього року.
Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на заступника міського голови Володимира Слончака
Пряма мова: "Кінотеатр "Київ" плануємо відкрити до кінця цього року".
Деталі: За словами Слончака, наразі кінотеатр потребує капітального ремонту, і міська влада над цим працює.
Він нагадав, що будівля "Києва" як пам’ятка архітектури місцевого значення потребує особливо ретельного підходу та контролю в питаннях ремонту та погодження, а це дещо уповільнює процес
відновлення роботи кінотеатру.
На початку лютого голова постійної комісії Київради з питань власності Леонід Антонєнко заявляв, що міськрада планує розглянути проєкт рішення про розірвання договору оренди з новим орендарем кінотеатру "Сінема центр", оскільки той не платить оренду.
У КМДА "Українській правді" пояснили, що за договором, вчиняти якісь дії з розірвання угоди з "Сінема Центр" можливо лише тоді, коли компанія не сплачуватиме оренду понад 3 місяці.
Наразі, якщо борг по сплаті оренди і є, то "не більше одного місяця", а отже компанія не порушує умов угоди.
Щодо того, хто має робити капремонт у будівлі кінотеатру, у КМДА заявили, що наразі це питання ще обговорюється. Але, враховуючи те, що будівля "Києва" перебуває у дуже поганому стані, то думають над тим, що ремонт має робитися двома сторонами – Київською адміністрацією і орендарем.
У КМДА також запевнили, що яке б рішення не прийняли, воно буде винесено на розгляд депутатів Київради.
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Передісторія:
- Кінотеатр "Київ" перебував в оренді ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр Київ" з 4 січня 1999 року. Термін дії договору завершився 4 січня 2019 року.
- За даними КМДА орендна ставка до 2019 року становила 47 тисяч гривень на місяць, а деякі приміщення кінотеатру надані у суборенду до 2020 року.
- 15 квітня 2019 року у конкурсі на оренду кінотеатру виграла мережа "Сінема Центр". Підприємство перемогло із ціною оренди у понад 2 мільйони 100 тисяч гривень на місяць.
- Як повідомляли ЗМІ, колишнє керівництво кінотеатру "Київ" назвало конкурс незаконним і не приймало в ньому участі.
- Після визначення переможця конкурсу "КЦ Кінотеатр Київ" подав позов до суду проти Департаменту комунальної власності.
- У червні 2019 року активісти провели під стінами КМДА мітинг. Вимагали перевірити доцільність розірвання договору з "КЦ Кінотеатр Київ", а також призупинити договір оренди з "Сінема Центр" до рішення суду.
- У листопаді 2019 року директор КП"Київкінофільм" Денис Хомич заявив, що будівля кінотеатру "Київ" непридатна для використання.