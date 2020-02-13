У Кличко обещают открыть кинотеатр "Киев" до конца года

Киевская городская администрация планирует открыть обновленный кинотеатр "Киев" до конца этого года.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя городского головы Владимира Слончака

Прямая речь: "Кинотеатр "Киев" планируем открыть до конца этого года".

Детали: По словам Слончака, сейчас кинотеатр нуждается в капитальном ремонте, и власть над этим работает.

Он напомнил, что здание "Киева" как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, а это несколько замедляет процесс возобновления работы кинотеатра.

В начале февраля глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко заявлял, что горсовет планирует рассмотреть проект решения о расторжении договора аренды с новым арендатором кинотеатра "Синема центр", поскольку тот не платит аренду.

В КГГА "Украинской правде" пояснили, что по договору, совершать какие-либо действия по расторжению соглашения с "Синема Центр" возможно только тогда, когда компания не будет платить аренду более 3 месяцев.

Сейчас же, если долг по уплате аренды и есть, то "не более одного месяца", а значит компания не нарушает условий соглашения.

Относительно того, кто должен делать капремонт в здании кинотеатра, в КГГА заявили, что пока этот вопрос еще обсуждается. Но, учитывая то, что здание "Киева" находится в очень плохом состоянии, то думают над тем, что ремонт должны делать две стороны – Киевская администрация и арендатор.

В КГГА также заверили, что какое бы решение не приняли, оно будет вынесено на рассмотрение депутатов Киевсовета.

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