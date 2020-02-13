У Кличко обещают открыть кинотеатр "Киев" до конца года
Киевская городская администрация планирует открыть обновленный кинотеатр "Киев" до конца этого года.
Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя городского головы Владимира Слончака
Прямая речь: "Кинотеатр "Киев" планируем открыть до конца этого года".
Детали: По словам Слончака, сейчас кинотеатр нуждается в капитальном ремонте, и власть над этим работает.
Он напомнил, что здание "Киева" как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, а это несколько замедляет процесс возобновления работы кинотеатра.
В начале февраля глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко заявлял, что горсовет планирует рассмотреть проект решения о расторжении договора аренды с новым арендатором кинотеатра "Синема центр", поскольку тот не платит аренду.
В КГГА "Украинской правде" пояснили, что по договору, совершать какие-либо действия по расторжению соглашения с "Синема Центр" возможно только тогда, когда компания не будет платить аренду более 3 месяцев.
Сейчас же, если долг по уплате аренды и есть, то "не более одного месяца", а значит компания не нарушает условий соглашения.
Относительно того, кто должен делать капремонт в здании кинотеатра, в КГГА заявили, что пока этот вопрос еще обсуждается. Но, учитывая то, что здание "Киева" находится в очень плохом состоянии, то думают над тем, что ремонт должны делать две стороны – Киевская администрация и арендатор.
В КГГА также заверили, что какое бы решение не приняли, оно будет вынесено на рассмотрение депутатов Киевсовета.
Знать больше: #savekyiv: что грозит кинотеатру "Киев" и как этого избежать
Предыстория:
- Кинотеатр "Киев" находился в аренде ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев" с 4 января 1999 года. Срок действия договора завершился 4 января 2019 года.
- По данным КГГА арендная ставка до 2019 года составляла 47 тысяч гривен в месяц, а некоторые помещения кинотеатра были предоставлены в субаренду до 2020 года.
- 15 апреля 2019 года в конкурсе на аренду кинотеатра выиграла сеть "Синема Центр". Предприятие победило с ценой аренды более чем 2 миллиона 100 тысяч гривен.
- Как сообщали СМИ, бывшее руководство кинотеатра "Киев"назвало конкурс "незаконным" и отказалось в нем участвовать.
- После определения победителя конкурса "КЦ Кинотеатр Киев" подал иск в суд против Департамента коммунальной собственности.
- В июне 2019 года активисты провели под стенами КГГА митинг. Требовали проверить целесообразность расторжения договора с "КЦ Кинотеатр Киев", а также приостановить договор аренды с "Синема Центр" до решения суда.
- В ноябре 2019 года директор КП "Киевкинофильм" Денис Хомич заявил, что здание кинотеатра "Киев" непригодно для использования.