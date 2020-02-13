ATR може з 14 лютого зупинити мовлення на Крим

Телеканал ATR, якому раніше заблокували фінансування, 14 лютого може припинити мовлення на Крим.

Джерело: лист на ім'я гендиректора ATR Ленура Іслямова

Деталі: У листі йдеться про те, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) може відключити ATR від чотирьох телевеж, які ведуть мовлення на окупований Крим, через борги телеканалу на суму 368 тисяч 859 гривень.

Дослівно: "Концерн РРТ наполягає терміново погасити заборгованість і попереджає, що у разі відсутності конструктивної відповіді до 14 лютого змушений буде тимчасово призупинити надання телекомунікаційних послуг і звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості".

До відома: ATR входить до складу холдинга Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale та радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники - Рефат Чубаров, Мавілє Ісмаілова, Іса Хайбуллаєв.

Отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.

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