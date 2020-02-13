Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ATR може з 14 лютого зупинити мовлення на Крим

Четвер, 13 лютого 2020, 18:00
ATR може з 14 лютого зупинити мовлення на Крим
Фото: ATR/Мілена Амеді

Телеканал ATR, якому раніше заблокували фінансування, 14 лютого може припинити мовлення на Крим.

Джерело: лист на ім'я гендиректора ATR Ленура Іслямова

Деталі: У листі йдеться про те, що Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) може відключити ATR від чотирьох телевеж, які ведуть мовлення на окупований Крим, через борги телеканалу на суму 368 тисяч 859 гривень.

Дослівно: "Концерн РРТ наполягає терміново погасити заборгованість і попереджає, що у разі відсутності конструктивної відповіді до 14 лютого змушений буде тимчасово призупинити надання телекомунікаційних послуг і звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості".

До відома: ATR входить до складу холдинга Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale та радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники - Рефат Чубаров, Мавілє Ісмаілова, Іса Хайбуллаєв.

Отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.

Передісторія:

  • 10 лютого ATR заявив про блокування його фінансування з держбюджету.
  • За словами Іслямова, через проблеми із фінансування канал на 90% скоротив виробництво власних програм, скорочено 45% колективу, скорочено випуски новин і припинено прямі ефіри.
  • Міністр з питань культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що телеканал не отримав фінансування через розбіжності каналу і Держказначейства у трактуванні закону про державні закупівлі.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: