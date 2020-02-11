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Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без бюджетних грошей

Вівторок, 11 лютого 2020, 11:40
Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без бюджетних грошей

Кримськотатарський телеканал ATR не отримав фінансування з держбюджету, тому що виникли розбіжності в трактуванні закону про державні закупівлі між каналом і Держказначейством.

Джерело: пояснення Бородянського для журналістів у вівторок в Києві, яке передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для ATR передбачено в державі 50 млн грн фінансування. Міністерство культури, молоді та спорту відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виникли розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством".

Деталі: За його словами, зараз відомство разом з казначейством знаходиться в пошуку вирішення ситуації.

Бородянський сподівається, що проблема буде вирішена швидко.

Що передувало:

  • 10 лютого ATR заявив про блокування його фінансування з держбюджету.
  • ATR входить до складу холдинга Ленура Іслямова разом з дитячим каналом Lale та радіостанцією Meydan. Ленур Іслямов володіє 97,34% ATR, міноритарні співвласники - Рефат Чубаров, Мавілє Ісмаілова, Іса Хайбуллаєв.
  • ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України
  • Наприкінці січня гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.
  • На його думку, до управління структурами, які займаються фінансуванням телеканалу, "прийшли не підготовлені менеджери, які не розуміють пріоритетів".
  • За словами Іслямова, через проблеми із фінансування канал на 90% скоротив виробництво власних програм, скорочено 45% колективу, скорочено випуски новин і припинено прямі ефіри.

"Українська правда" в Threads

Теми: Бородянськийтелебаченнякримські татаригрошідержбюджет
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