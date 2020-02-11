Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без бюджетних грошей

Кримськотатарський телеканал ATR не отримав фінансування з держбюджету, тому що виникли розбіжності в трактуванні закону про державні закупівлі між каналом і Держказначейством.

Джерело: пояснення Бородянського для журналістів у вівторок в Києві, яке передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для ATR передбачено в державі 50 млн грн фінансування. Міністерство культури, молоді та спорту відкрило асигнування на 8,4 млн грн. Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виникли розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством".

Деталі: За його словами, зараз відомство разом з казначейством знаходиться в пошуку вирішення ситуації.

Бородянський сподівається, що проблема буде вирішена швидко.

Що передувало: