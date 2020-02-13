ATR может с 14 февраля остановить вещание на Крым

Телеканал ATR, которому ранее заблокировали финансирование, 14 февраля может перестать вещать на Крым.

Источник: письмо на имя гендиректора ATR Ленура Ислямова

Детали: В письме сказано, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) может отключить ATR от четырех телевышек, которые вещают на оккупированный Крым, из-за долгов телеканала на сумму 368 тысяч 859 гривен.

Дословно: "Концерн РРТ настаивает срочно предпринять меры по погашению задолженности и предупреждает, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности".

К сведению: ATR входит в состав холдинга Ленура Ислямова вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Ленур Ислямов обладает 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев.

Получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.

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