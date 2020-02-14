Сенат обмежив військові повноваження Трампа 

236 переглядів
П'ятниця, 14 лютого 2020, 02:00

Сенат ухвалив резолюцію, яка обмежує військові повноваження президента США щодо воєнних дій проти Ірану.

Джерело: The Hill

Деталі: Рішення підтримало вісім республіканців та всі 47 демократів Сенату США. Загалом резолюцію демократа Тіма Кейна підтримали 55 законодавців, решта 45 висловилися проти. Документ вимагає від Трампа відвести будь-які сили з позицій проти Ірану впродовж 30 днів, якщо Конгрес не схвалить військових дій проти цієї країни.

Сенатори-республіканці, які підтримали резолюцію, наголосили, що йдеться не про обмеження для Трампа, а про повернення повноважень Конгресу, які він передав виконавчій владі впродовж останніх десятиліть.

Пряма мова: "Важливо підтвердити роль законодавчої гілки незалежно від того, представник якої партії господарює в Білому домі", - сенаторка від Республіканської партії Сюзан Коллінз.

Нагадаємо:

  • 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед загиблих - іранський генерал Касем Сулеймані.
  • Сулеймані був командиром організації, яку адміністрація Трампа вважає терористичною.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".

Микола Донєв, УП
Теми: США Трамп Іран


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Білий дім повертається особиста помічниця Трампа 14 лютого 2020, 00:36
Група американських сенаторів зустрінеться з Зеленським 13 лютого 2020, 08:53
Трамп просить Сенат не обмежувати його повноваження щодо Ірану 13 лютого 2020, 00:18
Усі новини
Головні новини
В Оман, коли там був Зеленський, прилітав секретар Ради безпеки Росії – Схеми
У підвалі 5-поверхівки в Білій Церкві знайшли тротил, мешканців евакуюють – поліція
Підозра в хабарі: суд обрав главі Чернівецької облради заставу в 10 мільйонів
Катер "Бердянськ" був обстріляний з російського вертольота – експертиза
Усі новини
пояснює Супрун

Як правильно вибирати та користуватися презервативами

Музика

Вони не виступали в Україні. 10 артистів, яких варто подивитися на Sziget 2020

iq

9 головоломок для найуважніших