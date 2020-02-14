Сенат обмежив військові повноваження Трампа 

Сенат ухвалив резолюцію, яка обмежує військові повноваження президента США щодо воєнних дій проти Ірану.

Джерело: The Hill

Деталі: Рішення підтримало вісім республіканців та всі 47 демократів Сенату США. Загалом резолюцію демократа Тіма Кейна підтримали 55 законодавців, решта 45 висловилися проти. Документ вимагає від Трампа відвести будь-які сили з позицій проти Ірану впродовж 30 днів, якщо Конгрес не схвалить військових дій проти цієї країни.

Сенатори-республіканці, які підтримали резолюцію, наголосили, що йдеться не про обмеження для Трампа, а про повернення повноважень Конгресу, які він передав виконавчій владі впродовж останніх десятиліть.

Пряма мова: "Важливо підтвердити роль законодавчої гілки незалежно від того, представник якої партії господарює в Білому домі", - сенаторка від Республіканської партії Сюзан Коллінз.

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