Сенат ограничил военные полномочия Трампа

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Пятница, 14 февраля 2020, 02:00

Сенат принял резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента США по военной операции против Ирана.

Источник: The Hill

Детали: Решение поддержало восемь республиканцев и все 47 демократов Сената США. В общем резолюцию демократа Тима Кейна поддержали 55 законодателей, остальные 45 высказались против. Документ требует от Трампа отвести любые силы с позиций против Ирана в течение 30 дней, если Конгресс не одобрит военных действий против этой страны.

Сенаторы-республиканцы, которые поддержали резолюцию, отметили, что речь идет не об ограничении для Трампа, а о возвращении полномочий Конгресса, которые он передал исполнительной власти в течение последних десятилетий.

Прямая речь: "Важно подтвердить роль законодательной ветви независимо от того, представитель какой партии хозяйничает в Белом доме", - сенатор от Республиканской партии Сюзан Коллинз.

Напомним:

  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди погибших - иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую администрация Трампа считает террористической.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире". 
  • Позже Трамп заявил, что США могут нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки по американцах или объектам США.

Николай Донев, УП
Темы: США Трамп Иран


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