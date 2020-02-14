Сенат ограничил военные полномочия Трампа

Сенат принял резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента США по военной операции против Ирана.

Источник: The Hill

Детали: Решение поддержало восемь республиканцев и все 47 демократов Сената США. В общем резолюцию демократа Тима Кейна поддержали 55 законодателей, остальные 45 высказались против. Документ требует от Трампа отвести любые силы с позиций против Ирана в течение 30 дней, если Конгресс не одобрит военных действий против этой страны.

Сенаторы-республиканцы, которые поддержали резолюцию, отметили, что речь идет не об ограничении для Трампа, а о возвращении полномочий Конгресса, которые он передал исполнительной власти в течение последних десятилетий.

Прямая речь: "Важно подтвердить роль законодательной ветви независимо от того, представитель какой партии хозяйничает в Белом доме", - сенатор от Республиканской партии Сюзан Коллинз.

Что было раньше: Трамп просит Сенат не ограничивать его полномочия в отношении Ирана

Напомним: