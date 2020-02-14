Сенат ограничил военные полномочия Трампа
Сенат принял резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента США по военной операции против Ирана.
Источник: The Hill
Детали: Решение поддержало восемь республиканцев и все 47 демократов Сената США. В общем резолюцию демократа Тима Кейна поддержали 55 законодателей, остальные 45 высказались против. Документ требует от Трампа отвести любые силы с позиций против Ирана в течение 30 дней, если Конгресс не одобрит военных действий против этой страны.
Сенаторы-республиканцы, которые поддержали резолюцию, отметили, что речь идет не об ограничении для Трампа, а о возвращении полномочий Конгресса, которые он передал исполнительной власти в течение последних десятилетий.
Прямая речь: "Важно подтвердить роль законодательной ветви независимо от того, представитель какой партии хозяйничает в Белом доме", - сенатор от Республиканской партии Сюзан Коллинз.
Напомним:
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди погибших - иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую администрация Трампа считает террористической.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- Позже Трамп заявил, что США могут нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки по американцах или объектам США.