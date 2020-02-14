У Зеленського кажуть, що він ніколи не зустрічався з секретарем Радбезу Росії

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявляє, що президент не зустрічався в Омані з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Джерело: пост Мендель у Facebook

Пряма мова: "Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає до Москви, хтось з чиновників РФ літає до Оману, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще й десь працював.

Складно і зіставити ці несумісні факти, прийшовши до висновку, що Президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником.

Єдине, що було не складно у сюжеті програми "Схеми" – це заперечити факт зустрічі президента та представника РФ Патрушева, адже вони справді ніколи не зустрічалися і не говорили".

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