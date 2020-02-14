У Зеленського кажуть, що він ніколи не зустрічався з секретарем Радбезу Росії

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 11:03

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявляє, що президент не зустрічався в Омані з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Джерело: пост Мендель у Facebook

Пряма мова: "Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає до Москви, хтось з чиновників РФ літає до Оману, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще й десь працював.

Складно і зіставити ці несумісні факти, прийшовши до висновку, що Президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником.

Єдине, що було не складно у сюжеті програми "Схеми" – це заперечити факт зустрічі президента та представника РФ Патрушева, адже вони справді ніколи не зустрічалися і не говорили".

Передісторія:

  • 13 лютого програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що президент Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в той же день, коли тим же бортом в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
  • Розслідувачі також повідомляли, що за два тижні до Оману Патрушев у Москві зустрічався із мером Харкова Геннадієм Кернесом і Робертом Тедеєвим, двоюрідним братом екснардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Останні нібито їздили до Москви лікувати зуби.
  • Новопризначений керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом трьох скликань Верховної Ради працював помічником Ельбруса Тедеєва. Він також супровождував Зеленського під час візиту в Оман.
  • Сам Єрмак заявив, що сюжет "Схем" "неправда від початку до кінця".

Українська правда
Теми: Зеленський Росія Оман


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