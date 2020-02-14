У Зеленского говорят, что он никогда не встречался с секретарем Совбеза России
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляет, что президент не встречался в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Источник: пост Мендель в Facebook
Прямая речь: "Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал.
Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником.
Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это опровергнуть факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили".
Предыстория:
- 13 февраля программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
- Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
- Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.
- Сам Ермак заявил, что расследование "Схем" – "ложь от начала до конца".