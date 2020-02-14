У Зеленского говорят, что он никогда не встречался с секретарем Совбеза России

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляет, что президент не встречался в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Источник: пост Мендель в Facebook

Прямая речь: "Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал.

Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником.

Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это опровергнуть факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили".

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