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Дубілет поскаржився на маніпуляції із новиною про перепис населення через супутник

П'ятниця, 14 лютого 2020, 10:22
Дубілет поскаржився на маніпуляції із новиною про перепис населення через супутник

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет вивчає можливість оцінки кількості населення на окупованих територіях Криму і Донбасу за допомогою супутникової зйомки.

Джерело: Дубілет у facebook

Пряма мова: "Під час інтерв’ю журналіст спитав в мене щодо зустрічі з представниками ООН, яку ми проводили нещодавно у Києві.

Я розповів, що ми обговорювали результати нашої оцінки чисельності населення. Потім ми перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях. Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом.

Вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо".

Деталі: Міністр підкреслив, що твердження, що "Дубілет хоче підрахувати українців через супутник" не відповідає дійсності і вирване з контексту. Він також заперечив, що на це можуть витратити велику суму з бюджету.

Що було раніше: Напередодні в ефірі Українського радіо Дубілет розказав, що ООН буде допомагати Україні з проєктом супутникової зйомки.

"Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним", – сказав він.

Він розказав, що схожий проєкт проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагались через супутникову зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення.

В інтерв’ю Дубілет зазначив, що сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях, він поки що не може.

Читайте також: Порахувати українців. Як проходитиме перепис населення-2020?

Передісторія:

  • 23 січня 2020 року міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає37 мільйонів 289 тисяч осіб, й одна десята від них – у Києві.
  • 4 лютого "Український центр суспільних даних" оприлюднив на своєму сайті і в Фейсбуку інформацію про те, що дані статево-вікової структури у "переписі" Дубілета "отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)" і заявив, що Дубілет фальсифікував свій "електронний перепис".
  • Дубілет заперечив фальсифікацію оцінки чисельності населення України, здійсненої на підставі комбінованого аналізу, називаючи екстраполяцію одним із методів.
  • Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що без традиційного перепису населення наразі не обійтися, оскільки повноцінних реєстрів в Україні немає.
  • Дубілет на це відповів, що в уряді ще не прийняли рішення, чи проводити перепис населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: перепис населенняДубілет
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