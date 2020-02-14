Міністр Кабміну Дмитро Дубілет вивчає можливість оцінки кількості населення на окупованих територіях Криму і Донбасу за допомогою супутникової зйомки.

Джерело: Дубілет у facebook

Пряма мова: "Під час інтерв’ю журналіст спитав в мене щодо зустрічі з представниками ООН, яку ми проводили нещодавно у Києві.

Я розповів, що ми обговорювали результати нашої оцінки чисельності населення. Потім ми перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях. Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проєктом.

Вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо".

Деталі: Міністр підкреслив, що твердження, що "Дубілет хоче підрахувати українців через супутник" не відповідає дійсності і вирване з контексту. Він також заперечив, що на це можуть витратити велику суму з бюджету.

Що було раніше: Напередодні в ефірі Українського радіо Дубілет розказав, що ООН буде допомагати Україні з проєктом супутникової зйомки.

"Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним", – сказав він.

Він розказав, що схожий проєкт проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагались через супутникову зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення.

В інтерв’ю Дубілет зазначив, що сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях, він поки що не може.

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