Є-малятко у Києві: у 14 пологових можна оформити документи одним махом

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 11:53

Уже в 14 пологових будинках Києва можна за допомогою сервісу єМалятко оформити пакет документів про народження дитини, подавши одну заяву.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook 14 лютого  

Дослівно: "Новоспечені батьки витрачатимуть 15 хвилин замість 2 тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини – презентували комплексну послугу єМалятко в Києві. Із цим ми сьогодні привітали одну з молодих пар у пологовому будинку, які у День закоханих стали батьками.

Якщо раніше потрібно було вистояти у чергах 11 інстанцій, подати 37 документів – зараз 15 хвилин та всього 1 заява просто в пологовому.  Схожі сервіси в деяких країнах об’єднали 3-5 послуг в 1, а ми – одразу всі 10.

єМалятко запускається у тестовому режимі поступово по всій Україні – наразі послуга доступна для молодих батьків у Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі.

Відсьогодні 14 пологових будинків столиці також надають комплексну послугу. А також скоро єМалятко з’явиться онлайн на порталі Дія".

Деталі: За словам Гочнарука, запуск послуги єМалятно – це початок "нового формату стосунків між українцями та державою".

На його думку, новоспечені батьки мають приділяти дорогоцінний час малюкові, а не витрачати його на черги в адмінустановах.

Теми: діджиталізація


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