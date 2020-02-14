Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Є-малятко у Києві: у 14 пологових можна оформити документи одним махом

П'ятниця, 14 лютого 2020, 10:53
Є-малятко у Києві: у 14 пологових можна оформити документи одним махом

У 14 пологових будинках Києва вже можна за допомогою сервісу єМалятко оформити пакет документів про народження дитини, подавши одну заяву.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook 14 лютого  

Пряма мова: "Новоспечені батьки витрачатимуть 15 хвилин замість 2 тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини – презентували комплексну послугу єМалятко в Києві. Із цим ми сьогодні привітали одну з молодих пар у пологовому будинку, які у День закоханих стали батьками.

Якщо раніше потрібно було вистояти у чергах 11 інстанцій, подати 37 документів – зараз 15 хвилин та всього 1 заява просто в пологовому.  Схожі сервіси в деяких країнах об’єднали 3-5 послуг в 1, а ми – одразу всі 10.

єМалятко запускається у тестовому режимі поступово по всій Україні – наразі послуга доступна для молодих батьків у Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі.

Відсьогодні 14 пологових будинків столиці також надають комплексну послугу. А також скоро єМалятко з’явиться онлайн на порталі Дія".

Деталі: За словам Гончарука, запуск послуги єМалятно – це початок "нового формату стосунків між українцями та державою".

На його думку, новоспечені батьки мають приділяти дорогоцінний час малюкові, а не витрачати його на черги в адмінустановах.

Цьому передувало: 6 лютого президент Володимир Зеленський із командою Міністерства цифрової трансформації презентували застосунок "Дія", створений для цифровізації відносин держави і громадян. Він доступний у Apple Store та Google Play.

Читайте також колонку Михайла Федорова Застосунок "Дія": захист персональних даних і безпека

"Українська правда" в Threads

Теми: діджиталізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
діджиталізація
У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Колумбія та Замбія – Федоров
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: