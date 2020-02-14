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Є-малятко в Киеве: в 14 роддомах можно оформить документы одним махом

Пятница, 14 февраля 2020, 10:53
Є-малятко в Киеве: в 14 роддомах можно оформить документы одним махом

В 14 родильных домах Киева уже можно с помощью сервиса єМалятко оформить пакет документов о рождении ребенка, подав одно заявление.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook 14 февраля

Прямая речь: "Новоиспеченные родители будут тратить 15 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка – презентовали комплексную услугу єМалятко в Киеве. С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями.

Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов – сейчас 15 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме. Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в 1, а мы – сразу все 10.

єМалятко запускается в тестовом режиме постепенно по всей Украине – пока услуга доступна для молодых родителей в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге.

С сегодняшнего дня 14 роддомов столицы также оказывают комплексную услугу. А также скоро єМалятко появится онлайн на портале Дія".

Детали: По словам Гончарука, запуск услуги єМалятно – это начало "нового формата отношений между украинцами и государством".

По его мнению, новоиспеченные родители должны уделять драгоценное время малышу, а не тратить его на очереди в админучреждения.

Этому предшествовало: 6 февраля президент Владимир Зеленский с командой Министерства цифровой трансформации презентовали приложение "Дія", созданное для цифровизации отношений государства и граждан. Оно доступно в Apple Store и Google Play.

Читайте также колонку Михаила Федорова Приложение "Дая": защита персональных данных и безопасность

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Темы: диджитализация
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