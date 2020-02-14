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"Заступниці міністра" окупаційної адміністрації "ЛНР" повідомили про підозру

П'ятниця, 14 лютого 2020, 14:25
Заступниці міністра окупаційної адміністрації ЛНР повідомили про підозру

Посадовиці незаконно утвореної окупаційної адміністрації Росії в Луганській області – "ради міністрів ЛНР" повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Джерело: пресслужба прокуратури Луганської області

Деталі: За даними слідства, мешканка Луганська з січня 2016 року і дотепер обіймає посаду так званого "заступника міністра сільського господарства" окупаційної адміністрації.

У складі псевдоміністерства жінка забезпечує роботу незаконно утвореного органу, реалізацію політики у сфері сільського господарства, ухвалення нормативно-правових актів, таким чином сприяючи злочинному плану організаторів змінити межі території та державного кордону України.

Сєверодонецький міський суд Луганської області задовольнив клопотання прокуратури щодо затримання підозрюваної з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Наразі зазначену особу оголошено у розшук.

Що було раніше: За участь у псевдореферендумі на підтримку "ЛНР" засудили трьох жінок.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОпрокуратура
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