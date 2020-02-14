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"Замминистра" оккупационной администрации "ЛНР" сообщили о подозрении

Пятница, 14 февраля 2020, 14:25
Замминистра оккупационной администрации ЛНР сообщили о подозрении

Должностному лицу незаконно созданной оккупационной администрации России в Луганской области –  "совета министров "ЛНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Источник: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Детали: По данным следствия, жительница Луганска с января 2016 года и до сих пор занимает должность так называемого "заместителя министра сельского хозяйства" оккупационной администрации.

В составе псевдоминистерства женщина обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятие нормативно-правовых актов.

Таким образом она способствовала преступному плану организаторов изменить границы территории и государственной границы Украины.

Северодонецкий городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании ее с целью приведения в суд для избрания меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Сейчас указанное лицо объявлено в розыск.

Что было раньше: За участие в псевдореферендуме в поддержку "ЛНР" засудили трех женщин

Украинская правда
Темы: ОРДЛОпрокуратура
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