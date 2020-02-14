Оккупантам, которые фабриковали дело Чийгоза, объявили о подозрении

Прокуратура АР Крым совместно с ГУ ЧП в АР Крым и г.. Севастополе сообщила о подозрении трем работникам незаконно созданного "Главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым", которые незаконно задерживали заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза.

Источник: пресс-служба АР Крым

Детали: Российские правоохранители, незаконно находясь в оккупированном Россией Крыму, незаконно применили уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ и возбудили уголовное дело против граждан Украины по обвинению в организации массовых беспорядков.

В рамках этого "уголовного дела", выполняя указания российской оккупационной власти, "следователи" незаконно задержали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и предъявили ему обвинения.

Украинская прокуратура Крыма выяснила, что "следствие" оккупационными правоохранителями проводилось односторонне, а доказательства собирались с единственной целью – незаконно обвинить человека в преступлении.

Таким образом, следователи "Главного следственного управления следственно комитета русской Федерации по Республике Крым" совершили серьезные нарушения норм международного гуманитарного права, предусмотренных статьями 31, 64, 65, 67, 70 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Оккупантам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны)

По данным источников Украинской правды, речь идет о трех гражданах России: майоре юстиции Булате Азизове, который с 2014 года работает в оккупационных силовых органах в Крыму, Павле Никкеле, который до оккупации Крыма был следователем в российском Томске, и полковнике юстиции Богдане Францишко – до оккупации Крыма служил в прокуратуре Томской области РФ.

Подозреваемые объявлены в розыск.

Что было раньше: 10 февраля 2020 прокуратура объявила о подозрении в совершении государственной измены экс-прокурору из аннексированного Крыма Анне Туробовой, которая представляла обвинение по делу Чийгоза.

Напомним: