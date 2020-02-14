Оккупантам, которые фабриковали дело Чийгоза, объявили о подозрении

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Пятница, 14 февраля 2020, 16:21

Прокуратура АР Крым совместно с ГУ ЧП в АР Крым и г.. Севастополе сообщила о подозрении трем работникам незаконно созданного "Главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым", которые незаконно задерживали заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза.

Источник: пресс-служба АР Крым

Детали: Российские правоохранители, незаконно находясь в оккупированном Россией Крыму, незаконно применили уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ и возбудили уголовное дело против граждан Украины по обвинению в организации массовых беспорядков.

В рамках этого "уголовного дела", выполняя указания российской оккупационной власти, "следователи" незаконно задержали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и предъявили ему обвинения.

Украинская прокуратура Крыма выяснила, что "следствие" оккупационными правоохранителями проводилось односторонне, а доказательства собирались с единственной целью – незаконно обвинить человека в преступлении.

Таким образом, следователи "Главного следственного управления следственно комитета русской Федерации по Республике Крым" совершили серьезные нарушения норм международного гуманитарного права, предусмотренных статьями 31, 64, 65, 67, 70 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Оккупантам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны)

По данным источников Украинской правды, речь идет о трех гражданах России: майоре юстиции Булате Азизове, который с 2014 года работает в оккупационных силовых органах в Крыму, Павле Никкеле, который до оккупации Крыма был следователем в российском Томске, и полковнике юстиции Богдане Францишко – до оккупации Крыма служил в прокуратуре Томской области РФ.

Подозреваемые объявлены в розыск.

Что было раньше: 10 февраля 2020 прокуратура объявила о подозрении в совершении государственной измены экс-прокурору из аннексированного Крыма Анне Туробовой, которая представляла обвинение по делу Чийгоза.

Напомним:

  • Один из лидеров крымскотатарского народа замглава Меджлиса Ахтем Чийгоз был задержан 29 января по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента.
  • Оккупационный суд Симферополя избрал Чийгозу меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2015 года. После этого срок содержания несколько раз продлевали.
  • Главным обвинителем в деле против Чийгоза была назначенная оккупационными властями "глава прокуратуры Крыма" Наталья Поклонская.
  • В сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.
  • В октябре того же года, Россия выдала Чийгоза и еще одного представителя крымскотатарского народа Ильми Умерова Турции в обмен на двоих российских агентов задержанных там.

Темы: Крым оккупация крымские татары


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